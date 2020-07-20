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مركبة روسية تصل المحطة الفضائية الدولية قريبا

الفضاء

مركبة روسية تصل المحطة الفضائية الدولية قريبا
twitter.com/roscosmos
صاروخ Soyuz-2.1a الروسي على منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة " يوم الاثنين 20 يوليو الجاري تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a الذي سيحمل مركبة progress ms-15 إلى الفضاء على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وبدأ الخبراء في روس كوسموس التحضيرات لعملية الإطلاق".

وأضاف البيان "من المفترض أن تنفذ عملية الإطلاق في الـ 23 من يوليو الجاري في تمام الساعة 17:36 بتوقيت موسكو، وبعد الإطلاق ووصول المركبة إلى مدارها المحدد ستجري الأخيرة دورتين حول الأرض خلال 3 ساعات لتلتحم بعدها بالمحطة، حاملة إليها إمدادات تشمل وقودا ومياها وبعض المعدات اللازمة لدعم حياة الرواد هناك، إضافة إلى معدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشار مؤخرا إلى أن المؤسسة تخطط لإجراء عمليتي إطلاق فضائي في23 و30 يوليو الجاري، ولن تؤثر الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا على تلك المواعيد.

والشهر الماضي كانت المؤسسة قد أوضحت أن قاعدة بايكونور الفضائية مستمرة بالعمل بالشكل المعتاد على الرغم من انتشار الوباء والقيود المفروضة في المدينة القريبة منها.

المصدر: تاس

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