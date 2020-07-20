مركبة روسية تصل المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لإطلاق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة " يوم الاثنين 20 يوليو الجاري تم تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a الذي سيحمل مركبة progress ms-15 إلى الفضاء على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وبدأ الخبراء في روس كوسموس التحضيرات لعملية الإطلاق".

The Soyuz-2.1a rocket with the #ProgressMS15 spacecraft was rolled out of the integration facility and installed on the site 31 launchpad.



After verticalization Roscosmos specialists started working according to the launch day one schedule. The launch is scheduled for July 23 🚀 pic.twitter.com/BHU76cSZGk — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 20, 2020

وأضاف البيان "من المفترض أن تنفذ عملية الإطلاق في الـ 23 من يوليو الجاري في تمام الساعة 17:36 بتوقيت موسكو، وبعد الإطلاق ووصول المركبة إلى مدارها المحدد ستجري الأخيرة دورتين حول الأرض خلال 3 ساعات لتلتحم بعدها بالمحطة، حاملة إليها إمدادات تشمل وقودا ومياها وبعض المعدات اللازمة لدعم حياة الرواد هناك، إضافة إلى معدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشار مؤخرا إلى أن المؤسسة تخطط لإجراء عمليتي إطلاق فضائي في23 و30 يوليو الجاري، ولن تؤثر الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا على تلك المواعيد.

والشهر الماضي كانت المؤسسة قد أوضحت أن قاعدة بايكونور الفضائية مستمرة بالعمل بالشكل المعتاد على الرغم من انتشار الوباء والقيود المفروضة في المدينة القريبة منها.

المصدر: تاس