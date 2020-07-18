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ناسا تعلن عن موعد عودة مركبتها الفضائية المأهولة إلى الأرض

الفضاء

ناسا تعلن عن موعد عودة مركبتها الفضائية المأهولة إلى الأرض
youtube/SciNews
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أعلن مدير وكالة ناسا، جيم برادينشتاين، عن الموعد المقرر لانفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية، والتاريخ المحتمل لوصولها إلى الأرض.

وتبعا لبرادينشتاين فإن المركبة من المفترض أن تنفصل عن المحطة في الأول من أغسطس القادم، لتصل إلى الأرض في اليوم التالي حاملة على متنها اثنين من رواد الفضاء تابعين لوكالة ناسا.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال مدير الوكالة: "الخطة الموضوعة تقتضي انفصال مركبة Crew Dragon التي صنعتها سبيس إكس عن المحطة الفضائية في 1 أغسطس، هذه المركبة ستحمل معها إلى الأرض رائدي الفضاء، دوغ هيرلي وروبرت بينكن، بعد مهمتهما التاريخية.. هبوط المركبة على الأرض من المفترض أن يتم في اليوم التالي لكن الأمر يعتمد على ظروف الطقس".

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت Crew Dragon من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا في 30 مايو الفائت، ووصلت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها في اليوم الذي تلاه.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه المركبة كانت أول مركبة مأهولة تطلقها الولايات المتحدة نحو المحطة الفضائية الدولية بعد توقف برنامج المكوك الفضائي Space Shuttle عام 2011.

المصدر: تاس

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