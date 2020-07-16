الولايات المتحدة تطلق صاروخا يحمل أربعة أقمار صناعية تجسسية

لأول مرة منذ عام 2017 تطلق الولايات المتحدة صاروخ نقل من نوع Minotaur-4 وعلى متنه أربعة أقمار صناعية تجسسية.

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ويفيد موقع Space Flight Now، بأن الصاروخ أطلق يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري من مطار والوبس الفضائي بولاية فرجينيا، في الساعة 9.46 بالتوقيت المحلي (الساعة 16.46 بتوقيت موسكو)، وهو يحمل أربعة اقمار صناعية للإدارة الوطنية للاستخبارات الفضائية العسكرية. وبالنظر للمهام السرية لهذه الأقمار، لم تعلن المدارات الفضائية التي ستحلق فيها.

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، أن مهمة هذه الأقمار هي "دعم الأمن الوطني، من خلال توفير المعلومات الاستخباراتية للقادة السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة المخابرات ووزارة الدفاع".

ويذكر أن صواريخ من نوع Minotaur التي تعمل بالوقود الصلب، تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية لإطلاق الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية والتجسسية. وأساس هذا النوع من الصواريخ هو صاروخ Minuteman وصاروخ Peacekeeper، الباليستية العابرة للقارات.

المصدر: نوفوستي