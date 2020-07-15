شركة روسية خاصة ستتولى تطوير مركبات فضائية متعددة الاستخدام

أعلنت شركة " MTKS" الروسية الخاصة عن استعدادها لتطوير مركبات فضائية جديدة قابلة للاستخدام عدة مرات يمكن الاعتماد عليها في الرحلات المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، سيرغي سوبوف: "تستعد شركتنا لإنتاج 4 نماذج تقنية لمركبة Argo الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، بتكلفة تبلغ 136 مليون دولار، وتشمل هذه التكلفة تصنيع النماذج الأربعة واختباراتها والأعمال التحضيرية اللازمة التي تجري قبل عملية إطلاقها إلى الفضاء".

وأضاف "نهاية أغسطس القادم من المفترض أن توقع شركتنا مع مؤسستي روس كوسموس وروس آتوم الروسيتين العقود اللازمة لتصنيع نماذج مركبة Argo، مؤسسة روس آتوم ستتولى مهمة تطوير نظام التحكم بالهبوط الخاص بهذا النوع من المركبات، وستشارك 6 شركات تابعة لروس كوسموس في هذا المشروع، منها شركة إينيرغيا التي ستأخذ على عاتقها تطوير أنظمة التحام Argo بالمحطة الفضائية الدولية".

وأوضح سوبوف أن شركة " MTKS" ستقوم بتجميع الهيكل الرئيسي لمركبات Argo، كما ستتولى تطوير أنظمة هبوطها على الأرض وأنظمة انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية، والعمل على وضع تصميم لمركز تحكم خاص بهذه المركبات.

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وأشار إلى أن روسيا تخطط لإطلاق هذه المركبات إلى الفضاء بداية باستخدام صواريخ محلية الصنع من نوع Soyuz-2.1b، وبعدها من المفترض أن تجري عمليات الإطلاق باستخدام صواريخ روسية قابلة لإعادة الاستخدام تعمل بالميثان من نوع Soyuz-LNG.

وفي حال نجاح المشروع المذكور سيصبح لدى روسيا نوع آخر من المركبات الفضائية غير مركبات "سويوز" و"بروغريس"، وستمتلك منافسا جديدا لمركبات "دراغون" الأمريكية الفضائية المتعددة الاستخدام.

المصدر: تاس