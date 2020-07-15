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"روس كوسموس" تقرر تسريع العمل لصنع محرك هيدروجيني

الفضاء

Sputnik Ramil Sitdikov
صورة تعبيرية
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قررت مؤسسة "روس كوسموس" تسريع عملية تصنيع المحرك الهيدروجيني لصاروخ النقل الفائق الثقل "Angara-A5V".

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وأشار بيان المؤسسة إلى أنه "وفقا لقرارات الاجتماع الذي عقد في مدينة فورونيج، تم تكليف مكتب تصاميم  الأتمتة الكيميائية، بالإسراع في عملية صنع محرك الجيل الجديد التي تعمل بالهيدروجين والميثان، لتستخدم في صواريخ Angara-A5V الثقيلة، على أن تنجز المهمة قبل 2025".

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-0150 سوف تستخدم في المرحلة الثالثة لصواريخ Angara-A5V الفائقة الثقل. لأنه بفضل المحرك الهيدروجيني سيتمكن الصاروخ الثقيل من نقل حمولة وزنها 37 طنا إلى المدار الأرضي المنخفض، بدلا من 20 طنا كما لدى الصاروخ الثقيل Angara-A5.

المصدر: نوفوستي

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