اجتياز الوحدة الروسية الجديدة المخصصة للمحطة الفضائية الاختبارات الأخيرة عليها بنجاح

أعلنت مصادر في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن وحدة "ناؤوكا" التي سترسلها إلى المحطة الفضائية الدولية، اجتازت الاختبارات الأخيرة التي خضعت لها بنجاج.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: "نجحت وحدة ناؤوكا لتكون وحدة جديدة سنرسلها إلى المحطة الفضائية الدولية في الاختبارات الأخيرة التي خضعت لها في مركز "خرونيتشيف" للبحوث الفضائية... الوحدة اجتازت الاختبارات في حجرة تحمل الضغط في المركز ولم تسجل أي تحفظات على قدرات العزل الخاصة بهيكلها وأجزائها، ومن المقرر أن ترسل إلى قاعدة بايكونور الفضائية ما بين 21 و23 يوليو الجاري".

وأشار البيان إلى أن الوحدة المذكورة من المفترض أن تخضع لاختبارات إضافية ستشرف عليها شركة "إينيرغيا" الروسية.

وكانت مجلة "الفضاء الروسي" قد ذكرت في وقت سابق أن عملية إطلاق هذه الوحدة إلى المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن تتم في الربع الثاني من العام القادم.

وحول هذه الوحدة قال المدير التنفيذي لقسم العلوم والبرامج العلمية الواعدة في "روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو: "وحدة "ناؤوكا" ستلعب دورا مهما في تطوير التقنيات الفضائية، فعلى متنها ستجرى تجارب لتطوير بلورات خاصة ستدخل في تركيب مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي ستستخدم في أقمار "سفيرا" الصناعية الروسية، وستشهد الوحدة أيضا تجارب علمية لتكوين الأجنة في بيوض طيور السمان".

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وصممت "ناؤوكا" ومعناها (العلم) لتكون وحدة متعددة الاستخدامات، يمكن اعتمادها كمركز تابع للقسم الروسي في المحطة الفضائية، مخصص لإجراء التجارب العلمية، كما زودت بذراع آلية تساعد على التعامل مع المعدات الخارجية الموجودة على سطح المحطة، وحصلت على معدات قادرة على توليد الأكسجين لـ6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، بما فيها معدات لإعادة معالجة الهواء والبول للاستحصال على الماء.

المصدر: نوفوستي