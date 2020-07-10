فشل إطلاق أول صواريخ "كوايتشو-11" الفضائية الصينية

أعلنت وسائل إعلام أن صاروخ "كوايتشو-11" الفضائي الصيني فشل في رحلته الأولى.

وقالت وكالة شينخوا الصينية: "حدثت مشكلات فنية أثناء عملية الإطلاق الأولى لصاروخ كوايتشو-11 الصيني، العملية جرت اليوم الجمعة في مركز جيو غوان بمقاطعة قانسو، في تمام الساعة 12:17 بالتوقيت المحلي (7:17 بتوقيت موسكو)".

وأشارت الوكالة إلى "أن الصاروخ المذكور واجه مشكلات أثناء تحليقه، واعتبرت عملية إطلاقه غير موفقة، وفي الوقت الحاضر تجرى تحقيقات لمعرفة أسباب تلك المشكلات".

و" كوايتشو-11" هو صاروخ فضائي تعمل محركات مراحله الثلاثة بالوقود الصلب، ويبلغ قطره 2.2م ووزنه نحو 78 طنا، وصمم ليطلق من منصات أرضية متحركة محمولة على عجلات.

ويعتقد أن هذا الصاروخ نسخة مطورة عن صواريخ DF-31 البالستية الصينية، وطورته شركة Expace Technology التابعة لشركة CASIC في الصين.

المصدر: تاس