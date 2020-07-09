روسيا تطور أنواعا جديدة من الصواريخ الفضائية ومحركاتها

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير نماذج جديدة من صواريخ "أنغارا" الفضائية ومحركات مخصصة لتلك النماذج.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المدير العام لشركة "إينيرغوماش" الروسية المعنية بالصناعات الفضائية، إيغور أربوزوف: "لقد وضعت شركتنا خطة لتطوير نماذج جديدة من محركات RD-191M التي ستخصص للنماذج الواعدة الجديدة من صواريخ Angara-A5M وAngara-A5V وAngara-A5P، والتي ستنقل مركبات مأهولة إلى الفضاء، هذه المحركات يجب أن تكون جاهزة حتى عام 2023، ومن المفترض أن تنتج في مصنع بروتون بي إم الواقع في إقليم بريموريه الروسي".

وأضاف "عام 2023 من المفترض أن ينطلق أول صاروخ من نوع أنغارا مزودا بالمحركات الجديدة إلى الفضاء، ليحمل على متنه مركبة روسية من نوع أوريول في رحلة مأهولة".

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وأشار أربوزوف إلى أن مؤسسته تعمل على تجهيز كل الوثائق اللازمة لتطوير هذه المحركات وتواصل تعاونها مع جميع الشركاء لإنجاز هذه المهمة وخصوصا مع مصنع "بروتون بي أم" الروسي، وأكد أنه يشرف شخصيا على الموضوع، وهو والخبراء في المؤسسة يجرون تقييما لسير الأعمال كل شهرين تقريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء الروس يعملون على تطوير نماذج جديدة من صواريخ "أنغارا" وأنها تسعى لبناء منصات في مطار "فوستوتشني" الفضائي مخصصة لإطلاق هذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي