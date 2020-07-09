صواريخ روسية ستحمل مسبار "غاما" الكوني إلى الفضاء

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات العلمية والفضائية أن مسبار "غاما-400" المخصص لدراسة المادة المظلمة في الكون سيطلق إلى الفضاء بصواريخ روسية الصنع.

وحول الموضوع قال كبير الأخصائيين في معهد علوم الفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أركادي غالبير: "مسبار غاما-400 المخصص لمراقبة أشعة غاما في الكون من المفترض أن يطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ روسي من نوع أنغارا، وعملية الإطلاق يجب أن تتم من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية".

وأضاف "كان من المخطط سابقا أن يطلق هذا المسبار باستخدام صاروخ أوكراني من نوع زينيت، بعد ذلك ناقش القائمون على المشروع فكرة استخدام صاروخ أنغارا الروسي لهذا الغرض، وتم اعتماد صاروخنا الروسي لتنفيذ المهمة.. المسبار من المفترض أن يطلق إلى الفضاء ليتجاوز الحزام الإشعاعي للأرض وبعدها وتحت تأثير الأرض والقمرستتحول حركته ليدورفي مدارات تبعد ما بين 200 و300 ألف كلم عن الأرض".

وطور المسبار المذكور لدراسة أشعة غاما في الفضاء والحصول على المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة "المادة المظلمة" في الكون، وتسجيل حركة جزيئات الأشعة الكونية المشحونة.

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ويشارك في مشروع تطوير هذا المسبار عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية الروسية مثل الأكاديمية الروسية للعلوم، والمعهد القومي الروسي للبحوث النووية، إضافة إلى مؤسسات علمية من أوكرانيا وإيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير عام شركة "لافوتشكين" العلمية الإنتاجية الروسية، فلاديمير كولميكوف، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن إطلاق هذا المسبار إلى الفضاء من المفترض أن يتم عام 2030.

المصدر: تاس