ناسا تعلن عن عطل في الوحدة الأمريكية التابعة للمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن خللا أصاب إحدى التقنيات التابعة للوحدة الأمريكية في المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن إحدى وحدات إمداد الطاقة الموجودة على السطح الخارجي للقسم الأمريكي في المحطة توقفت عن العمل، ومن المفترض أن يتم استبدالها بالاعتماد على ذراع تحكم ميكانيكية، دون الحاجة لخروج الرواد إلى الفضاء المفتوح.

وأوضحت ناسا أن العطل أصاب الوحدة المذكورة في الأول من يوليو الجاري، وحتى نهاية هذا الأسبوع من المفترض أن يتم استبدالها، وأن الذراع الميكانيكية الكندية التي ستستخدم لهذه المهمة سيتم التحكم بها عن بعد من المراكز الأرضية المسؤولة عم التحكم بالمحطة.

وكانت الوحدة الأمريكية قد خضعت لعدة عمليات صيانة وتحديث لتقنياتها خلال الأشهر الفائتة، ومؤخرا خرج رواد من داخل المحطة إلى الفضاء المفتوح واستبدلوا بطاريات النيكل القديمة التابعة لهذه الوحدة ببطاريات حديثة تعمل بالليثيوم.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورواد تابعون لناسا هم: كريستوفر كيسيدي، ودوغلاس هيرلي، وروبرت بينكين.

المصدر: تاس