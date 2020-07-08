مقارنة بين صاروخي النقل: "أنغارا" الروسي و"فالكون-9" الأمريكي

أعلن فلاديمير نيستيروف، كبير المصممين سابقا في مركز خرونيتشيف، أن صاروخ Angara-A5 الروسي يتخلف بشيء واحد فقط عن فالكون الأمريكي ولكنه يتفوق على جميع الصواريخ المماثلة الأخرى.

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وقال الخبير الروسي في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذا أفضل صاروخ في العالم، أقول هذا كشخص عمل 48 سنة في هذا المجال ، ويعرف كل شيء عن الصواريخ الصينية واليابانية والإسرائيلية والإيرانية والأوروبية والأمريكية. لذلك أقول إن "انغارا" هو أفضل صاروخ نقل في العالم، والشيء الوحيد الذي يتخلف به عن صاروخ فالكون الأمريكي، هو أن مرحلته الأولى لا تعود إلى الأرض".

وأشار نيستيروف، إلى أن صاروخ "أنغارا" يتفوق في جميع المؤشرات الأخرى على فالكون الأمريكي، فمثلا محرك المرحلة الأولى هو من نوع RD-191. وهذا محرك فريد بخصائصه، ولن يتمكن أحد من صنع مثيل له في العالم خلال 10 سنوات. كما أن الاندفاع النوعي لمحرك المرحلة الثانية RD-0124 يعادل 359 وحدة، وهذا غير موجود في أي صاروخ في العالم بما فيها فالكون-9. كما أن منظومة التحكم جديدة تماما، وأن رأس الصاروخ مصنوعة من مركبات مماثلة لتلك المستخدمة في فالكون-9 فقط. وأضاف، مجمع الإطلاق فريد من نوعه، حيث يمكن إطلاق ثلاثة صواريخ منه "Angara-1.2" الخفيف و"Angara-А3"المتوسط و"Angara-A5 " الثقيل.

المصدر: نوفوستي