ناسا: الولايات المتحدة لا تعتزم استصلاح الفضاء البعيد لوحدها

أعلنت النائب الجديد لرئيس ناسا لشؤون البرامج الفضائية المأهولة كاتي ليدرز أن ناسا تعتزم التركيز على التعاون مع الشركات الأجنبية والقطاع الخاص الأمريكي في تحقيق برامجها المأهولة.

بما في ذلك برنامج استصلاح القمر.

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جاء ذلك على لسانها في تعليقات على تحقيق برنامج Artemis القمري نشرتها على موقع ناسا.

وقالت: "أكرر مجددا أن استصلاح الفضاء هو رياضة جماعية وليست فردية. وأن الولايات المتحدة لا تعتزم غزو الفضاء البعيد لوحدها".

وأوضحت قائلة إن "الكون واسع جدا وفيه مكان لجميع اللاعبين. أما توسع البشرية في المنظومة الشمسية فيتطلب بذل جهود مشتركة تطال شتى العوامل، بدءا من إنشاء شبكات الأقمار الصناعية للاتصال وانتهاء بالطب وضمان ظروف راحة وعمل رواد الفضاء.

وأشارت، كاتي ليدرز، إلى أن SLS هو صاروخ وحيد قادر على إطلاق مركبة Orion إلى القمر، أما Orion فهي مركبة مأهولة وحيدة قادرة على نقل رواد الفضاء إلى مدار القمر بعد 4 أعوام.

وقالت الموظفة الفضائية الأمريكية إن ناسا تعتزم إنشاء محطة Gateway القمرية المدارية بالتعاون مع الشركاء الأجانب كي تحقق عام 2024 عملية إنزال رواد الفضاء على سطح القمر.

المصدر: تاس