روسيا تتحضر لإطلاق دفعة جديدة من أقمار الاتصالات الصناعية

أعلنت مصار في شركة "ريشيتنيوف" الروسية لصناعات الفضاء أن الخبراء الروس يستعدون لإطلاق دفعة جديدة من أقمار الاتصالات الصناعية إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تستعد شركتنا لإرسال 3 أقمار صناعية من نوع Gonets-M إلى الموقع الذي ستطلق منه هذا العام".

ومن جهة أخرى كان مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية قد ذكر أن روسيا تخطط هذا العام لإطلاق 6 أقمار من نوع Gonets-M إلى مدارات الأرض، جميعها ستطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية وباستخدام صواريخ محلية الصنع من نوع Soyuz-2.1b".

وأشار المصدر أن أول دفعة مكونة من 3 أقمار من المفترض أن يتم إطلاقها في سبتمبر المقبل، بينما الدفعة الثانية ستطلق في نوفمبر أو ديسمبر العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار المذكورة أخرجت من مواقع التخزين التي كانت موجودة فيها، وتخضع حاليا لبعض الاختبارات قبل أن ترسل إلى قاعدة الإطلاق.

وصممت روسيا منظومة "غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

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وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: تاس