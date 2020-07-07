روسيا ترسل مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن البلاد تخطط لإرسال مركبة في رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية قبل نهاية العام الجاري.

وتبعا للمصادر فإن "روس كوسموس" تنوي إرسال مركبة مأهولة من نوع "سويوز" إلى المحطة الفضائية في 14 أكتوبر القادم، وبعد عملية الإطلاق ستنفصل المركبة عن الصاروخ الحامل لتدور 4 دورات حول الأرض تستغرق مدتها 6 ساعات وتلتحم بعدها بالمحطة.

وأشار الخبراء في "روس كوسموس" إلى "أن الظروف الباليستية المرتبطة بموعد إطلاق المركبة المذكورة والظروف المرتبطة بمداراتها حول الأرض في ذلك الموعد لن تسمح للمركبة بأن تصل إلى المحطة وفق ما يسمى بخطة الدوران فائقة السرعة أي التي تقوم بها المركبة بالدوران حول الأرض خلال 3 ساعات وتلتحم بالمحطة، لذا ستعتمد خطة دوران تستغرق 6 ساعات".

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وكانت مصادر في "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا بأن مركبة من نوع Soyuz MS-17 ستطلق في أكتوبر العام الجاري نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة، وأن عملية الإطلاق ستتم من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، وبواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1a.

ومن المخطط أن تحمل هذه المركبة إلى المحطة رائدين روسيين هما: سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكو، إضافة إلى رائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.

المصدر: تاس