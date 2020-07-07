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قمر متطور جديد ينضم إلى منظومة "غلوناس" الروسية

الفضاء

قمر متطور جديد ينضم إلى منظومة
Sputnik sergey mamontov
نموذج لأحد أقمار "غلوناس" الصناعية الروسية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن منظومة "غلوناس" للملاحة وتحديد المواقع ستعزز قدراتها بانضمام قمر جديد إليها صيف العام الجاري.

وتبعا للمصادر فإن "الخبراء في روسيا انتهوا من اختبار قمر صناعي جديد من نوع Glonass-K، وسيتم تسليمه إلى المختصين في القاعدة الفضائية التي سيطلق منها في يوليو الجاري".

ومن المفترض أن يتم إطلاق القمر الجديد إلى الفضاء في السادس من أغسطس القادم، باستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b معزز بوحدة تعجيل من نوع "فريغات"، لتعمل الوحدة على وضع القمر في مداره المحدد حول الأرض بعد إطلاقه.

ويشار إلى أن منظومة "غلوناس" تملك حاليا قمرين من نوع Glonass-K، أول قمر أطلق إلى مدارات الأرض في فبراير 2011، والثاني أطلق في ديسمبر 2016.

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وكانت روسيا قد أطلقت في مارس الفائت قمرا من نوع Glonass-M يحمل الرقم 760، لينضم إلى هذه المنظومة، ونجح هذا القمر في الوصول إلى مداره المحدد وبدأ العمل بنجاح.

وتعتبر "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وتشمل منظومتها 27 قمرا صناعيا، 23 منها تعمل حاليا على تأدية مهامها بشكل كامل، وواحد مازال في مرحلة الاختبار، وآخر يخضع لأعمال صيانة، واثنان في الوضع الاحتياطي.

المصدر: نوفوستي

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