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فشل صاروخ شركة Rocket Lab الأمريكية في بلوغ المدار

الفضاء

فشل صاروخ شركة Rocket Lab الأمريكية في بلوغ المدار
AFP ROCKET LAB/KIERNAN FANNING AND SIMON MOFFATT
صورة من الأرشيف
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أخفق صاروخ أطلقته شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة في الوصول إلى المدار، وفقد حمولته المكونة من 7 أقمار صناعية.

وقالت الشركة على "تويتر" يوم السبت، إن مشكلة حدثت بعد إطلاق الصاروخ من مطار فضائي بنيزيلندا، مما أدى إلى انحرافه وفقدانه بأقماره.

وأعربت الشركة عن أسفها لفقدان الأقمار وفشل العملية.

يذكر أن Rocket Lab هي شركة خاصة للصناعات الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية.

وتتطلع لخفض تكاليف إرسال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدار منخفض حول الأرض وبناء صواريخ أصغر وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق التي نفذت يوم السبت كانت العملية الـ13 لإطلاق أقمار الشركة.

المصدر: رويترز

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