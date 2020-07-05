فشل صاروخ شركة Rocket Lab الأمريكية في بلوغ المدار

أخفق صاروخ أطلقته شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة في الوصول إلى المدار، وفقد حمولته المكونة من 7 أقمار صناعية.

وقالت الشركة على "تويتر" يوم السبت، إن مشكلة حدثت بعد إطلاق الصاروخ من مطار فضائي بنيزيلندا، مما أدى إلى انحرافه وفقدانه بأقماره.

An issue was experienced today during Rocket Lab's launch that caused the loss of the vehicle. We are deeply sorry to the customers on board Electron. The issue occurred late in the flight during the 2nd stage burn. More information will be provided as it becomes available. — Rocket Lab (@RocketLab) July 4, 2020

وأعربت الشركة عن أسفها لفقدان الأقمار وفشل العملية.

Electron's flight computers haven taken over the countdown and all systems are GO for launch! T-2 mins to lift-off. pic.twitter.com/5PNZMLzgPl — Rocket Lab (@RocketLab) July 4, 2020

يذكر أن Rocket Lab هي شركة خاصة للصناعات الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية.

وتتطلع لخفض تكاليف إرسال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدار منخفض حول الأرض وبناء صواريخ أصغر وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق التي نفذت يوم السبت كانت العملية الـ13 لإطلاق أقمار الشركة.

المصدر: رويترز