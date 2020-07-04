الدفاع الروسية: شروط اختبار صاروخ "أنغارا" الروسي الخفيف تقضي بإطلاق 3 صواريخ

يقضي اختبار صاروخ "أنغارا" الروسي الخفيف بإطلاق 3 صواريخ إلى الفضاء. وقد أطلق صاروخ واحد منها عام 2014.

صرح بذلك قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي سوروفيكين الذي قال إن مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري يشهد اختبارات الصواريخ " أنغارا – 1.2 " الخفيفة و" أنغارا – آ5" الثقيلة.

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وأوضح في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية أن شروط الاختبار تقضي بأن يطلق إلى الفضاء 3 صواريخ خفيفة من طراز " أنغارا – 1.2 " و6 صواريخ ثقيلة من طراز أنغارا – آ5". وقد أطلق إلى حد الآن صاروخان أحدهما هو صاروخ خفيف وثانيهما صاروخ ثقيل. وأطلق كلاهما عام 2014 من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

ويتوقع أن يطلق مطار "بليسيتسك" العسكري نهاية العام الجاري صاروخا آخر وهو صاروخ " أنغارا – آ5" الثقيل. وتجري حاليا التحضيرات لإطلاق هذا الصاروخ.

جدير بالذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتستخدم كل الصواريخ الوقود البيئي.

المصدر: تاس