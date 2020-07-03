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حدث فلكي مثير يجمع العمالقة الغازية مع البدر تزامنا مع الخسوف في نهاية هذا الأسبوع

الفضاء

حدث فلكي مثير يجمع العمالقة الغازية مع البدر تزامنا مع الخسوف في نهاية هذا الأسبوع
Gettyimages.ru Ashley Kegley / EyeEm
القمر الكامل
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يحظى عشاق الفلك نهاية هذا الأسبوع بظاهرة مثيرة تتيح مشاهدة العمالقة الغازية في السماء بالعين المجردة، مشكلة مثلثا مشرقا مع البدر.

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هل سيحول خسوف 4 يوليو القمر إلى اللون الأحمر؟

وسيرتفع القمر المكتمل لشهر يوليو بعد غروب الشمس مساء يوم السبت 4 يوليو، والذي  سيصل إلى ذروته في 5 يوليو في حوالي الساعة 17:38 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:38 بتوقيت غرينتش) عندما يكون القمر مقترنا مع المشتري وزحل، ما يعني أن العمالقة الغازية ستبدو مشرقة وقريبة من بعضها البعض.

والاقتران الكوكبي هو تكوين يمكن من خلاله رصد جرمين سماويين في نظام الجاذبية بالقرب من بعضهما البعض في السماء، ويحدث الكسوف والخسوف عندما يحدث هذا الاقتران الكوكبي.

ويستخدم العلماء مجموعة من القياسات لتحديد متى يمكن اعتبار الكوكب في حالة اقتران، بما في ذلك نظام الإحداثيات الصاعد والانحدار الصحيح.

وتشير وكالة ناسا إلى أن الاقتران سيتزامن مع خسوف جزئي للقمر، وتقول وكالة الفضاء إن الخسوف القمري سيكون شبه ظلي، والذي يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبه الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا، مع ذلك سيبقى قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وستشكل الأجرام السماوية الثلاثة مثلثا مشرقا في السماء مساء يوم 5 يوليو وستختفي في الفجر.

وفي صباح يوم 6 يوليو، سيكون القمر مقترنا مع زحل في حوالي الساعة 04:38 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:38 بتوقيت غرينتش).

المصدر: ذي صن

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