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"سبيس إكس" تنجح في إطلاق قمر صناعي تابع للقوات الفضائية الأمريكية

الفضاء

youtube/SciNews
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أعلنت شركة "سبيس إكس" عن نجاحها في إطلاق قمر صناعي تابع للقوات الفضائية الأمريكية، ووضعه في مداره الفضائي.

وأشارت الشركة في تغريدة لها على "تويتر"  إلى أن قمر GPS من الجيل الثالث الذي أطلقته إلى الفضاء سيعمل كقمر لتحديد المواقع لصالح القوات الفضائية في الولايات المتحدة، وأن القمر وصل إلى مداره المحدد بنجاح.

وأوضحت "سبيس إكس" أن القمر سيكون قادرا على نقل البيانات الخاصة بخدمة تحديد المواقع بشكل أدق بنحو 3 مرات من أقمار GPS من الجيل الثاني.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية إطلاق القمر المذكور تمت بالاعتماد على صاروخ من نوع "فالكون-9" أطلق في 30 يونيو الفائت من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، في تمام الساعة 16:10 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:10 بتوقيت موسكو)، وبعد ساعة ونصف الساعة تقريبا على موعد الإطلاق وصل القمر إلى مداره المطلوب، وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ لتهبط على منصة خاصة قبالة سواحل فلوريدا.

ويعتبر القمر الذي أطلق مؤخرا ثالث أقمار GPS من الجيل الثالث التي يتم إرسالها إلى مدارات الأرض، وأولى هذ الأقمار تم إطلاقه من قبل شركة "سبيس إكس" أيضا في ديسمبر 2018.

المصدر: تاس

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