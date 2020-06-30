الوكالة الفضائية الروسية: توجه لتطوير صاروخ "أنغارا" قابل لإعادة الاستخدام

أعلنت الوكالة الفضائية الروسية ("روس كوسموس")، اليوم الثلاثاء، أن خططها الخاصة بتطوير صواريخ "أنغارا" الفضائية تشمل إمكانية جعل مراحلها قابلة للاستخدام مجددا.

وجاء في بيان للوكالة أن التعديلات التي تم إضفاؤها على عقدها مع الحكومة لإجراء أعمال البحث والتطوير "تقتضي تحديث صاروخ "أنغارا" الفضائي. وتابع البيان أنه من المخطط النظر في موضوع جعل مراحل هذا الصاروخ متعددة الاستخدام.

وأوضحت الوكالة أن العمل على تصميم صاروخ "أنغارا" ذات المراحل القابلة لإعادة الإطلاق بالتوازي مع المشروعين الآخرين، هما النسخة المطورة من صاروخ "أنغارا-أ5" وصاروخ "أنغارا-أ5ف" ذي الحمولة الأكبر والذي يعمل محرك مرحلته الثالثة بالوقود المعتمد على الأكسجين والهيدروجين.

ويطلق اسم "أنغارا" على عائلة من الصواريخ الفضائية الثقيلة التي تم تطويرها في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس