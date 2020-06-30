المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها الشهر القادم

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن القائمين على المحطة الفضائية الدولية سيعدلون مدار المحطة في يوليو القادم.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة "في العاشر من يوليو 2020 سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية لتعديلات ليزداد بعده عن الأرض بمقدار 500 متر تقريبا".

وجاء في التقرير أيضا "ستصبح المسافة بين مدار المحطة والأرض بعد التعديل 418.5 كلم تقريبا، التعديل هدفه تحضير المحطة لاستقبال مركبة Progress MS-15 الفضائية الروسية.. في الـ 10 من يوليو القادم وفي تمام الساعة 00:36 بتوقيت موسكو ستبدأ محركات مركبة Progress MS-14 الملتحمة بالمحطة بالعمل لمدة 138.7 ثا بهدف تعديل المدار".

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وأشار التقرير إلى أن عملية إطلاق مركبة Progress MS-15 إلى المحطة من المفترض أن تتم في 23 يوليو القادم، وستطلق المركبة من قاعدة "بايكونور" الفضائية بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، لتحمل إلى المحطة إمدادات تشمل الوقود والمياه وبعض المعدات اللازمة لحياة الرواد ولإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

وكانت المحطة الفضائية الدولية قد خضعت لآخر تعديل في مدارها في 19 أبريل الفائت، واعتمدت حينها على محركات وحدة "زفيزدا" الروسية، والتي بدأت بالعمل في تمام الساعة 8:09 بتوقيت موسكو، ولمدة أقل من دقيقة واحدة.

والهدف من تعديل المدار الأخير كان توفير الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz-2.1a الروسية بالمحطة.

المصدر: تاس