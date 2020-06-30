"روس كوسموس" تعلن عن خطتها لتوسيع مطار "فوستوتشني" الفضائي

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" بعض التفاصيل عن المرحلة الثانية من مشروع توسيع منشآت مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وحول الموضوع كتبت مجلة "الفضاء الروسي" التابعة للمؤسسة " في أغسطس عام 2023 وبعد إطلاق أول صاروخ روسي معدل من نوع Angara-A5، من المفترض أن تباشر روس كوسموس أعمالها في إطار المرحلة الثانية لتوسيع منشآت مطار فوستوتشني الفضائي، والتي ستشمل أعمال بناء مختلفة تم تمويلها من قبل الحكومة الروسية في إطار الخطة الموضوعة لتطوير المطار، وهذه الأعمال دخلت في خطة البرنامج الفدرالي الفضائي الروسي الممتد ما بين عامي 2017 و2025".

وأشارت المجلة في المقال الذي نشرته حول الموضوع أيضا إلى أن الخطة الموضوعة للمرحلة الثانية لتوسيع المطار تشمل بناء 18 منشأة تابعة لمؤسسة "روس كوسموس" ومنشأة أخرى ستتبع للوكالة الفدرالية الروسية للطب البيولوجي.

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وتبعا للمجلة فإن روسيا مستمرة في تطوير مطار"فوستوتشني" والمناطق المحيطة به، وحتى اليوم تم بناء 7 مبان تضم 572 شقة سكنية في مدينة تسيولكوفسكي القريبة من المطار، ويتم العمل على استحداث 7 مبان أخرى حتى نهاية 2021، ستخصص للعاملين في المطار.

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وحتى عام 2025 من المفترض أن يبنى في المناطق القريبة من المطار 35 مبنى مجهزة بشقق سكنية ، إضافة إلى مدرستين، و 4 دور حضانة، ومركزين تجاريين، ومنشأتين رياضيتين، سيستفيد منها العاملون في المطار وأسرهم.

المصدر: فيستي