ناسا تدفع 30 ألف دولار مقابل ديكور مرحاض قمري

أعلنت ناسا عن طرح مناقصة لتصميم المراحيض الفضائية الجديدة، بما فيها مرحاضان قمريان.

واعتزمت ناسا وضع المرحاضين الرجالي والنسائي على سطح القمر بحلول عام 2024 حيث يخطط لإرسال بعثة أمريكية إلى القمر.

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وسيمضي رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر ما لا يقل عن اسبوعيين، لذلك طالبوا بكل ظروف الراحة ومن بينها مرحاضان رجالي ونسائي واشترطوا أن يكونا متعددي المهام وبروح وطنية أمريكية.

وقالت صحيفة Mirror بصورة خاصة إن خبراء ناسا أعدوا قائمة كاملة للشروط والمتطلبات التي يجب أن يتفق معها المرحاض القمري، مع العلم أن قوة الجاذبية هناك أقل بمقدار 6 أضعاف عن قوة جاذبية الأرض. وليس بمقدورها حتى الحفاظ على الغازات المنبثقة من جوف القمر، فالقمر فقد غلافه الغازي منذ زمن بعيد.

وقررت ناسا أن تمنح جوائز 3 شركات قدمت أفضل تصميم للمراحيض القمرية. وستمنح الشركة الفائزة في المناقصة جائزة قدرها 20 ألف دولار. أما الشركة التي شغلت المرتبة الثانية فستمنح 10 آلاف دولار. وستتلقى الشركة الفائزة بالمرتبة الثالثة 5 آلاف دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد العام الماضي من نفقات ناسا المتعلقة باستصلاح القمر بـ500 مليون دولار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا