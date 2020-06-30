معهد روسي يصمم مولدا كهربائيا للقاعدة القمرية الروسية

حصل خبراء في معهد "كورتشاتوف" للبحوث العلمية النووية على شهادة براءة الاختراع لمنظومة قادرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية لاستخدامها في القاعدة المنشورة على سطح القمر

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جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد الفدرالي للملكية الصناعية. وقال التقرير إن المهمة التقنية الرئيسة التي وجد العلماء الروس سبيلا لحلها هي توفير القدرة والطاقة اللازمتين لحياة البشر وعمل الأجهزة والمعدات في الظروف الطارئة للقاعدة القمرية.

وأشار التقرير إلى ان المنظومة تتضمن دائرتين مغلقتين تضم إحداهما مجمّعا لأشعة الشمس ومبادلا حراريا ومضخة.

ويدخل ضوء الشمس في المجمع، ثم تمر الحرارة الناتجة عنه بالأنابيب إلى المبادل الحراري، ثم تعود إلى المجمع بوساطة المضخة ليتم تسخينها مجددا.

أما الدائرة الثانية فتعمل على سحب الحرارة وتوجيهها إلى الثلاجة. وتنشأ الطاقة في المحول الكهربائي الحراري بفضل فارق كبير في درجة الحرارة.

وتولد وحدة توليد الكهرباء الطاقة اللازمة لعمل القاعدة القمرية وقت النهار القمري. أما الفائض من الطاقة فيستخدم وقت الليل القمري.

المصدر: تاس