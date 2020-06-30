الجدوى الاقتصادية من استخراج الخامات في الفضاء

أعلنت يفغينيا يفريموفا، الباحثة وطالبة الدراسات العليا بقسم المنظومة الشمسية بمعهد علم الفلك، أن استخراج الخامات في الفضاء مكلف جدا، ولكن قد يصبح مربحا خلال العشرين سنة المقبلة.



وتضيف، بالطبع سيحصل هذا، في حال استمرار انخفاض تكاليف المعدات والتكنولوجيا العاملة في الفضاء.

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وقالت، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "كلفة المهمات الفضائية باستخدام التكنولوجيا الحالية، أعلى من الفوائد المحتملة من استخراج الخامات من الكويكبات. فمثلا تكلفة توصيل التربة من الكويكبات بواسطة مركبات OSIRIS-REx وХаябуса-2 عالية جدا وتستمر سنوات عديدة، ما يعني أن الحديث عن استخراج الخامات بكميات صناعية في الوقت الحاضر، بعيد عن الواقع تماما، لأن قيمة الخامات المستخرجة ليست أعلى من تكلفة استخراجها. ولكن من الناحية التقنية، إذا استمر تطوير التقنيات الفضائية، سيساعد على تقليل كلفتها، ففي غضون 20 سنة يصبح استخراج الخامات في الفضاء ممكنا".

ووفقا لها، من الضروري تخفيض تكاليف إطلاق المركبات الفضائية كثيرا، لكي يصبح استخراج الخامات في الفضاء مربحا، أي له جدوى اقتصادية. وتشير الباحثة، إلى أن الخامات المعدنية التي يمكن استخراجها في الفضاء مستقبلا: مثل الحديد والذهب والبلاتين وخامات العناصر الأرضية النادرة والسيليكون.

المصدر: نوفوستي