روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد يستعدون للعمل على مشروع جديد لتطوير منظومة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن مؤسسة RTI Systems الروسية "خبراؤنا أجروا محادثات مع مؤسسة روس كوسموس للبحث في سبل وضع مخطط لتطوير منظومة جديدة من الأقمار المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، الخبراء قدموا حلولا تقنية واقتراحات يمكن أن تساعد في تطوير منظومة جديدة من الأقمار التي ستعمل في مدارات الأرض".

وأضاف البيان "أفضت الاجتماعات والمحادثات بيننا وبين روس كوسموس لإيجاد نقاط تفاهم للتعاون الذي سيعود بالمنفعة على الطرفين، لذلك نعمل الآن على وضع وثائق لتثبيت الاتفاقيات فيما بيننا بشكل نهائي".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت عام 2018 إلى أن روسيا تسعى لتطوير منظومة جديدة من الأقمار الصناعية قد تدعى Geosar، لكن التسريبات أشارت حينها إلى أن العمل على تطوير هذه المنظومة سيتم ما بين معد "تسينماش" الروسي ومؤسسة "روس كوسموس".

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والهدف من إنشاء المنظومة المذكورة هو تطوير أقمار صناعية خاصة تعتمد على الموجات الرادارية لالتقاط صور عالية الدقة للأرض.

وتختلف أقمار هذه المنظومة عن الأقمار الصناعية التي تعتمد التقنيات البصرية التقليدية بأنها قادرة على رصد الأرض في الظلام وخلال ظروف الطقس المختلفة.

المصدر: فيستي