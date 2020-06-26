إيرباص ستساهم في صيانة القسم الأوروبي في المحطة الفضائية الدولية

وقعت وكالة الفضاء الأوروبية عقدا جديدا مع شركة إيرباص لمواصلة صيانة معداتها الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في التقرير الصادر عن إيرباص حول الموضوع "قيمة العقد الموقع بين شركتنا ووكالة الفضاء الأوروبية تعادل 16 مليون يورو.. بالنسبة لرواد الفضاء الذين يجرون أبحاثا على متن المحطة الفضائية من المهم أن تعمل جميع الأنظمة هناك بشكل جيد وموثوق، بما فيها أنظمة التحكم بالطيران، والمعدات المخبرية الموجودة في وحدة Columbus الأوروبية".

وورد في التقرير أيضا "اتفاقية الشراكة الجديدة مع ЕКА صالحة حتى نهاية العام الجاري، وفي إطارها ستتعاون إيرباص مع الوكالة في العديد من المجالات وستقدم لها الدعم في عمليات التحضير للتجارب والاختبارات وعمليات التحضير للبعثات الفضائية التي ستتجه إلى المحطة، فضلا عن التعاون في مجال البرمجيات".

وبدأ العمل فعليا في وحدة Columbus عام 2008، لتصبح أول مختبر أوروبي في الفضاء مخصص لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية.

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وتبعا لكبير ممثلي وكالة الفضاء الأوروبية في موسكو، رينيه بيشيل، فإن هذه الوحدة وعلى مدى الـ 11 عاما الفائتة شهدت أكثر من 230 تجربة علمية أجراها طواقم الرواد الذين تواجدوا على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي