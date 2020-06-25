الأطباء الروس يحذرون رواد الفضاء من خطر الضجيج

اكتشف الأطباء الروس ارتفاع مستوى الضجيج في غرف النوم بالقسمين الروسي والأمريكي في المحطة الفضائية الدولية. ونصح رواد الفضاء إغلاق غرف النوم كيلا يؤثر الضجيج على سمعهم.

جاء ذلك في تقرير نشره معهد الدراسات الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية في مجلة "الرحلات الفضائية المأهولة".

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وقال التقرير إن مستويات الضجيج زادت عن المسموح بها في غرف قسم "زفيزدا" الروسي بمقدار 1.1 – 4.4 ديسيبل حيث ارتفع مقارنة بالضجيج الذي سجل يوم 10 مارس الماضي بمقدار 1.8 ديسيبل في الغرفة اليمنى للقسم الروسي. أما الغرفة اليسرى فلم يطرأ أي تغيير عمليا على الضجيج فيها.

وأشار الأطباء إلى ارتفاع مستوى الضجيج في غرف قسم Harmony الأمريكي كذلك.

ولذلك فإن الأطباء نصحوا رواد الفضاء باستخدام وسائل فردية خاصة بالحماية من الضجيج مثل سماعات متزودة بأجهزة إسكات الضجيج. كما أوصوا بإغلاق باب غرفة النوم.

وسجل الأطباء كذلك ارتفاع مستوى الضجيج في أماكن العمل. وعلى سبيل المثال فإن مستوى الضجيج زاد عن القيم المسموح بها في القسم الروسي بمقدار 1.2 – 5.1 ديسيبل. وارتفعت تلك المؤشرات عما هو عليه في 10 مارس الماضي بمقدار 1.1 – 3.5 ديسيبل.

وقال الأطباء إن مصدر الضجيج الرئيس هو أجهزة تكييف الهواء والأجهزة العلمية الشغالة.

المصدر: نوفوستي