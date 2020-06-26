كورونا يتسبب بتأجيل اختبار أحد معدات مسبار Spektr-M الفضائي

أعلنت نائبة رئيس جامعة "ليبيديف" الروسية لعلوم الفيزياء، لاريسا ليخاتشوفا، أن الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا أخرت اختبار أحد المعدات اللازمة لتطوير مسبار Spektr-M الفضائي.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قالت ليخاتشوفا: "بسبب الظروف المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد تم تأجيل اختبار النموذج الأولي للجهاز الإيطالي الذي ستستخدمه روسيا في المسبار الفضائي Spektr-M التابع لمشروع Millimetron".

وأضافت: "وكالة الفضاء الإيطالية لم تخصص الأموال اللازمة للعالم الشهير باولو برنارديس الذي نعمل معه في إطار مشروع Millimetron لاختبار النموذج الأولي للجهاز المذكور، والذي كنا نخطط لاختباره باستخدام منطاد، لقد فاتتنا هذا العام الفترة المناخية الملائمة لهذه العملية، ولذلك فإن إطلاق المنطاد سيؤجل حتى العام القادم على الأغلب.. كجزء من عمليات اختبار النموذج الأولي لمطياف الموجات الطويلة الذي تطوره إيطاليا سيطير النموذج والمنطاد فوق المنطقة الشمالية لروسيا".

وأشارت ليخاتشوفا إلى أن المؤسسات الروسية العاملة على المشروع المذكور استطاعت التكيف مع الظروف المرتبطة بانتشار الوباء، وتمكنت من إعادة هيكلة خطتها كي لا تتأثر بالجائحة.

وSpektr-M هو مسبار طورته روسيا في إطار مشروع Millimetron لدراسة الأجسام الفضائية المختلفة، ويعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء التي تتراوح أطوال موجاتها ما بين 0.02 و17 ملم، وبمساعدته يأمل العلماء بالحصول على بيانات تتعلق بتركيب وبنية الكون، وتطور المجرات، ومعلومات عن الكواكب والنجوم والغبار الكوني، وكذلك الأجسام ذات الجاذبية العالية وحقولها الكهرومغناطيسية.

المصدر: تاس