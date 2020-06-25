الصين تقترب من استكمال بناء أكبر قبة فلكية في العالم

أعلنت صحيفة شانغهاي ديلي الصينية عن اكتمال بناء الهيكل الرئيسي لمبنى القبة الفلكية أو ما يعرف بالبلانيتاريوم الذي تشيده الصين ليكون الأكبر في العالم.

وذكرت الصحيفة أن العمل على مشروع هذا البناء في شنغهاي بدأ منذ نوفمبر 2016، ومن المخطط افتتاح المبنى العام القادم، وحتى الآن تم الانتهاء من بناء الهيكل الأساسي الفولاذي للمبنى بالكامل، واستكمل بناء الهياكل الميكانيكية له، ولم يتبقى سوى العمل على استكمال الديكور الداخلي لتنظيم المعارض والجولات فيه.

The world’s biggest planetarium, #Shanghai Planetarium (Shanghai Science and Technology Museum Branch) passed its completion inspection recently and is to open next year. pic.twitter.com/qf9mAZuYBd — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 23, 2020

وتبعا للخبراء في متحف شانغهاي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يشرف على المشروع المذكور، فإن زوار القبة الفلكية الجديدة ستكون لديهم الفرصة للـ "انغماس" في عالم الفلك وعلوم الكون، بفضل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزَز التي ستتوفر هناك.

ويقع المجمع الذي يضم هذه القبة في منطقة بودونغ الجديدة التابعة لشانغهاي، ويضم عدة مبان منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركز مخصص للباحثين الشباب، ومرصد فلكي مخصص لعموم الزوار، أما المبنى الرئيسي ففيه 3 هياكل تشبه الأجرام السماوية.

المصدر: فيستي