المهندسون الروس يصممون كاميرات تصور هبوط مسبارهم على القمر

يسلم معهد الدراسات الفضائية قريبا شركة "لافوتشكين" للأجهزة الفضائية كاميرات ستستخدام لتصوير عملية هبوط مسبار "لونا- 25" على سطح القمر.

صرح بذلك لوكالة "تاس" رئيس قسم البحوث الفيزيائية والبصرية في المعهد، رومان بيسونوف.

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وقال:" قد أجرينا اختبار الجهاز وتأكدنا من جاهزيته للعمل في ظروف القمر".

وأوضح أن الجهاز الذي ابتكره المعهد يضم مجموعة من الكاميرات. ومن بينها كاميرا تلتقط صورا فوتوغرافية وكاميرا ثانية تصور تحليق المسبار الأفقي فوق القمر وكاميرا ثالثة تصور بدء عملية هبوط المسبار ونزوله نحو سطح القمر، ثم يتم تشغيل كاميرا رابعة ستصور عملية النزول وبانوراما المنطقة ولحظة الهبوط، ثم تشغل الكاميرا الخامسة التي ستصور بانوراما المنطقة بعد الهبوط.

وقال، رومان بيسونوف إن سرعة التصوير ستبلغ لقطة واحدة في الثانية، ما يعد كافيا للتعرف على تفاصيل تضاريس القمر .

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تعتزم أن ترسل في أكتوبر عام 2021 إلى القمر مسبار "لونا – 25" الذي سيصبح أول مسبار روسي الصنع يهبط على سطح القمر، مع العلم أن الاتحاد السوفيتي كان قد أطلق قبل ذلك 24 مسبارا للقمر غير مأهولة.

المصدر: تاس