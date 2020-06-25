رائد فضاء روسي يساعد زملاءه الأمريكيين في الخروج من المحطة الفضائية

سيساعد رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، نظيره الأمريكي، داغلس هيورلي، في السيطرة على عمل يد آلية سيستخدمها يوم 26 يونيو رائدا الفضاء الأمريكيان، كريس كسيدي وروبرت بانكن.

وذلك أثناء خروجهما من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

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صرحت بذلك مديرة برنامج العمل خارج المحطة الفضائية، أليسون بولنجر، التي عقدت 24 يونيو مؤتمرا صحفيا في مركز "جونسن" الأمريكي للرحلات الفضائية في تكساس.

وقالت الموظفة الفضائية الأمريكية إن رائدي الفضاء الأمريكييْن سيقومان باستبدال بطاريات الهيدروجين والنيكل القديمة بـ3 بطاريات ليثيوم أيونية نقلتها إلى المحطة شاحنة "كونوتوري – 9" الفضائية اليابانية.

وأضافت أن الروسي، إيفان فاغنر والأمريكي، داغلي هيورتلي لن يسيطرا على عمل اليد الآلية فحسب بل وسيتحكمان في تشغيل كاميرات فيديو مركبة على البزتين الفضائيتيْن لرائدي الفضاء اللذين خرجا إلى الفضاء المكشوف.

وأفادت، أليسون بولنجر بأن عملية خروج الرائدين من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف تبدأ الساعة 07.35 يوم 26 يونيو بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي وتستغرق نحو 7 ساعات. وأضافت أن أفراد طاقم المحطة قد باشروا بالتحضير للخروج إلى الفضاء المكشوف حيث يتأكدون من جاهزية العدة والأجهزة والبزات الفضائية، مشيرة إلى أن، كريس كسيدي وروبرت بانكن، يخرجان إلى الفضاء المكشوف للمرة السابعة.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم حاليا 5 أفراد وهم رائدا الفضاء الروسيان، إيفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين ورواد الفضاء الأمريكيون ، كريس كسيدي، روبرت بانكن، داغلس هيورلي.

المصدر: تاس