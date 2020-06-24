روسيا تستعرض أحدث تقنياتها الفضائية في "منتدى الجيش-2020"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها استعراض أحدث التقنيات الفضائية في " منتدى الجيش-2020" الذي سيعقد في أغسطس القادم بروسيا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: "في إطار فعاليات معرض (منتدى الجيش-2020) المرتقب من المخطط أن تنشئ مؤسستنا منصة عرض مشتركة لها ولبعض مؤسسات صناعة صواريخ الفضاء الروسية".

وتبعا للبيان فإن المساحة الإجمالية للمنصة المذكورة ستكون 570 مترا مربعا، وسيعرض عليها أنظمة فضائية روسية من تطوير مركز "بروغريس"، وتقنيات من تطوير مركزي "ريشيتنيوف" و"خرونيتشيف" الروسيين لصناعات الفضاء.

ومن المخطط أن يشارك في المنتدى أيضا عدد من المصانع والمؤسسات الروسية التي تساهم في تطوير الصناعات الفضائية، مثل مصنع "أرسينال"، ومصنع "تسينماش"، وشركة "إينيرغيا.

ولن تقتصر مشار كة "روس كوسموس" والمؤسسات الروسية المذكورة في المنتدى على عرض التقنيات فقط، بل ستسعى المؤسسات لعقد الاجتماعات والمفاوضات مع الشركاء المحليين والأجانب.

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ومن المفترض أن تعقد فعاليات "منتدى الجيش-2020" هذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: فيستي