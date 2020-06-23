"سبيس إكس" تؤجل إطلاق الدفعة الجديدة من أقمارها إلى الفضاء

أعلن مركز كيندي للفضاء أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية قررت تأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من أقمارها إلى مدارات الأرض.

وأشار بيان صادر عن المركز إلى أن عملية إطلاق صاروخ "فالكون-9" مع دفعة أقمار Starlink مكونة من 60 قمرا، كان من المفترض أن تجري اليوم الثلاثاء 23 يونيو االحالي، لكن الشركة قررت تأجيل العملية لمدة يومين.

وأوضح البيان أن الشركة قررت إطلاق الصاروخ مع الأقمار المذكورة من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الخميس 25 يونيو، في تمام الساعة 16:34 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:34 بتوقيت موسكو).

وبالإضافة إلى أقمار Starlink من المفترض أن يحمل "فالكون-9" إلى مدارات الأرض أيضا قمرين صناعيين صغيرين من نوع BlackSky Global.

Beautiful morning for a #Falcon9 to return to Port Canaveral! B1059 is back and ready to be prepared for flight 4! #SpaceX is certainly keeping the pace very high! #SpaceXFleetpic.twitter.com/bNYJcXAfVg — Richard Angle (@RDAnglePhoto) June 16, 2020

ويهدف مشروع Starlink الذي أعلنت عنه "سبيس إكس" أول مرة عام 2017 إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

ومن المفترض أن تتمكن أقمار هذا المشروع قبل نهاية 2020 من تغطية المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة بشبكة إنترنت فضائية عالية الأداء.

المصدر: تاس