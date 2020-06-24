"روس كوسموس" تقر مشروعا تقنيا للصاروخ الروسي العامل بالميثان والأكسجين

كلفت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية بتولي مهمة تصميم صاروخ يعمل بالميثان (الغاز الطبيعي) والأكسجين، وبإعداد مشروع تقني للصاروخ.

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صرح بذلك مصدر في القطاع الفضائي الروسي وقال إن مطار "فوستوتشني" يشهد حاليا إنشاء بنية تحتية للمجمع الفضائي لإطلاق الصاروخ العامل بالغاز الطبيعي والأكسجين.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ أطلقت عليه تسمية "آمور – إس بي غي". وأضاف أن اتفاقية تصميم المجمع الفضائي الذي يضم الصاروخ والبنية التحتية الأرضية التابعة له ستوقع قريبا.

وقال إن تفاصيل المشروع لن يكشف عنها إلا بعد توقيع الاتفاقية.

فيما أوضح المصدر أن المشروع يقضي بإعادة المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض بعد إطلاقه.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" لشؤون البرامج المستقبلية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو، إن الصاروخ الجديد العامل بالميثان سيطلق لأول مرة بحلول عام 2025. وسيقل وزنه لدى الإطلاق عن وزن صاروخ "سويوز – 2". أما حمولته فستزيد عن حمولة "سويوز" أيضا.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، كان قد أعلن في حديث أدلى به في أبريل الماضي لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" أن الصاروخ الجديد العامل بالميثان سيستخدم أكثر من مرة.

المصدر: تاس