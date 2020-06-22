رائد فضاء أمريكي يصور ظلا سقط على الأرض نتيجة كسوف الشمس

التقط رائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كسيدي، من متن المحطة الفضائية الدولية صورة فوتوغرافية مذهلة أظهرت ظلا سقط على سطح كوكبنا نتيجة كسوف الشمس الحلقي.

ونشر رائد الفضاء في صفحته على "إنستغرام" صورة فوتوغرافية رائعة لتلك الظاهرة الفضائية النادرة.

وكتب، كريستوفر، في صفحته" صورتُ منظرا رائعا لكسوف الشمس الحلقي الذي فاجأنا صباحا بالقرب من جنبنا الأيمن حين حلقنا فوق الصين الساعة 07.10 يوم 21 يونيو بتوقيت غرينتش".

يذكر أن كسوف الشمس الحلقي الذي يشبه حلقة نارية حدث في 21 يونيو الجاري.

وأعلن فلكيو العالم أن تلك الظاهرة تحدث 14 مرة في كل قرن تقريبا. ويمكن أن يرصدها سكان الأرض مرة أخرى عام 2039.

وقد نشر مستخدمو الإنترنت صورا فوتوغرافية عديدة لتلك الظاهرة كي يستطيع من عجزوا عن رصدها الاستمتاع بها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا