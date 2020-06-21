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رائد الفضاء الروسي فاغنر يرد على أحد أكثر الأسئلة شيوعا

الفضاء

رائد الفضاء الروسي فاغنر يرد على أحد أكثر الأسئلة شيوعا
youtube/NASA Video
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رد رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، في تغريدة على "تويتر"، على أحد أكثر الأسئلة شيوعا: كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية في ظروف انعدام الجاذبية؟

وقال رائد الفضاء: "الأمر بسيط جدا: لدينا كيس نوم، نربطه بالحائط في المقصورة وننام فيه. يوجد في داخله حبال نربطها بجسمنا، وهناك أيضا فتحات لليدين، وصمام لتهوية الساقين وغطاء للرأس".

ونوه فاغنر، بأن المقصورة ليست كبيرة، ولكن هناك مساحة كافية. الأمر يشبه، النوم في كيس نوم في خيمة واحدة – من قام بذلك، سيفهم. لكن في حالة انعدام الجاذبية، لا يمكن الاستلقاء على الجوانب وعلى الأذرع. للأسف، بدلا من سماع خرير المياه أو تغريد الطيور، وأصوات الطبيعة، نسمع فقط ضجيج المراوح.

المصدر: تويتر

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