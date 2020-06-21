رائد الفضاء الروسي فاغنر يرد على أحد أكثر الأسئلة شيوعا

رد رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، في تغريدة على "تويتر"، على أحد أكثر الأسئلة شيوعا: كيف ينام رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية في ظروف انعدام الجاذبية؟

وقال رائد الفضاء: "الأمر بسيط جدا: لدينا كيس نوم، نربطه بالحائط في المقصورة وننام فيه. يوجد في داخله حبال نربطها بجسمنا، وهناك أيضا فتحات لليدين، وصمام لتهوية الساقين وغطاء للرأس".

Каюта не такая большая, но места хватает. Это как спать в спальнике в одноместной палатке — кто знает, тот поймет. Только в невесомости не отлеживаются бока, руки и т.д. :)



К сожалению, вместо шума воды или пения птиц, звуков природы, мы слышим только шум вентиляторов. pic.twitter.com/XcYcTNDjzd — Ivan Vagner (@ivan_mks63) June 20, 2020

ونوه فاغنر، بأن المقصورة ليست كبيرة، ولكن هناك مساحة كافية. الأمر يشبه، النوم في كيس نوم في خيمة واحدة – من قام بذلك، سيفهم. لكن في حالة انعدام الجاذبية، لا يمكن الاستلقاء على الجوانب وعلى الأذرع. للأسف، بدلا من سماع خرير المياه أو تغريد الطيور، وأصوات الطبيعة، نسمع فقط ضجيج المراوح.

Один из самых популярных вопросов — как мы спим в невесомости?



Всё просто: у нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нем. Внутри находятся стропы, к которым пристегиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон. pic.twitter.com/NM8tnijL4h — Ivan Vagner (@ivan_mks63) June 20, 2020

المصدر: تويتر