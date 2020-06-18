ظاهرة فلكية فريدة .. هلال القمر "يأكل" الزهرة يوم الجمعة

إذا كنت تعيش في جزء من شمال وشرق ولاية نيويورك أو نيو إنغلاند أو المقاطعات البحرية في كندا، فأنت من المحظوظين الذين سيشاهدون حدثا مميزا يوم الجمعة، 19 يونيو.

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وفي صباح الجمعة، سيشرق القمر مع وجود كوكب الزهرة الرائع خلفه. وبعد وقت قصير من عبور القمر للأفق بين الشرق والشمال الشرقي، سيظهر كوكب الزهرة بشكل كبير، وهو ما يشير إليه الفلكيون باسم "الاحتجاب". وسيكون كلا الجسمين هلالين في ذلك الوقت، حيث يكون القمر بحجم 4% من القرص والزهرة مضاء بنور الشمس بنسبة 8%، ما يضيف إلى الحدث جمالا لا يوصف لمن لديهم تلسكوبات صغيرة تمكنهم من مشاهدته.

وتحدث ظاهرة الاحتجاب عندما يمر الجرم السماوي أمام جرم آخر من منظور المراقب، وسيختفي كوكب الزهرة خلف الطرف المشرق للقمر ويعاود الظهور من خلف الطرف المظلم، وسيكون مرئيا تقنيا (باستخدام المناظير والتلسكوبات) فقط في أمريكا الشمالية وأوروبا، نظرا لأنه سيستمر في وضح النهار فوق الأفق الشرقي الشمالي الشرقي.

ولهذا يعد الحدث فرصة فريدة لرؤية هلال القمر وهلال الزهرة في مكان متقارب جدا، وفي نهابة ليل 19 يونيو، يمكن ملاحظة هلال القمر بسهولة في أفق المنطقة الشرقية، والذي سيكون مصحوبا بنقطة مضيئة تمثل ألمع الكواكب، الزهرة.

Preparation for the occultation of Venus by The Moon on Friday the 19th.

Here is a composite image showing the apparent sizes of The Moon & Venus taken earlier today.

Nikon D750 DSLR images through my Skywatcher Evostar refractor at prime focus. pic.twitter.com/wpeAuhu1us — Dave Eagle FRAS 🔭 Star Craving Mad! (@DaveEagle45) June 13, 2020

The crescent moon and planet Venus in the eastern sky. #ARwxpic.twitter.com/gD5NHy0ULS — Rick Katzfey (@WeatherRick) June 18, 2020

ونظرا لأن هذين الجرمين الفضائيين هما أكثر الأشياء سطوعا في السماء، بصرف النظر عن الشمس، فسيكون المنظر مذهلا. وسيكون أول ظهور لكوكب الزهرة على الجانب المظلم من القمر أكثر إثارة، حيث لن يظهر هلاله بسرعة، ولكنه سيستغرق نحو 10 ثوان ليتضخم إلى تألقه الكامل، وسيظهر أولا كنقطة تشبه النجم تتضخم بسرعة إلى هلال.

A nice shot of the waning crescent moon over the eastern horizon. If you take a closer look in the sky you'll also be able to spot Venus nearby! pic.twitter.com/QqLnKDuKj5 — Ben Terry (@BenTerryKPLC) June 18, 2020

المصدر: سبيس