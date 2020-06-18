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ظاهرة فلكية فريدة .. هلال القمر "يأكل" الزهرة يوم الجمعة

الفضاء

ظاهرة فلكية فريدة .. هلال القمر
Free-Photos / Pixabay
صورة تعبيرية
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إذا كنت تعيش في جزء من شمال وشرق ولاية نيويورك أو نيو إنغلاند أو المقاطعات البحرية في كندا، فأنت من المحظوظين الذين سيشاهدون حدثا مميزا يوم الجمعة، 19 يونيو.

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وفي صباح الجمعة، سيشرق القمر مع وجود كوكب الزهرة الرائع خلفه. وبعد وقت قصير من عبور القمر للأفق بين الشرق والشمال الشرقي، سيظهر كوكب الزهرة بشكل كبير، وهو ما يشير إليه الفلكيون باسم "الاحتجاب". وسيكون كلا الجسمين هلالين في ذلك الوقت، حيث يكون القمر بحجم 4% من القرص والزهرة مضاء بنور الشمس بنسبة 8%، ما يضيف إلى الحدث جمالا لا يوصف لمن لديهم تلسكوبات صغيرة تمكنهم من مشاهدته.

وتحدث ظاهرة الاحتجاب عندما يمر الجرم السماوي أمام جرم آخر من منظور المراقب، وسيختفي كوكب الزهرة خلف الطرف المشرق للقمر ويعاود الظهور من خلف الطرف المظلم، وسيكون مرئيا تقنيا (باستخدام المناظير والتلسكوبات) فقط في أمريكا الشمالية وأوروبا، نظرا لأنه سيستمر في وضح النهار فوق الأفق الشرقي الشمالي الشرقي.

ولهذا يعد الحدث فرصة فريدة لرؤية هلال القمر وهلال الزهرة في مكان متقارب جدا، وفي نهابة ليل 19 يونيو، يمكن ملاحظة هلال القمر بسهولة في أفق المنطقة الشرقية، والذي سيكون مصحوبا بنقطة مضيئة تمثل ألمع الكواكب، الزهرة.

ونظرا لأن هذين الجرمين الفضائيين هما أكثر الأشياء سطوعا في السماء، بصرف النظر عن الشمس، فسيكون المنظر مذهلا. وسيكون أول ظهور لكوكب الزهرة على الجانب المظلم من القمر أكثر إثارة، حيث لن يظهر هلاله بسرعة، ولكنه سيستغرق نحو 10 ثوان ليتضخم إلى تألقه الكامل، وسيظهر أولا كنقطة تشبه النجم تتضخم بسرعة إلى هلال.

المصدر: سبيس

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