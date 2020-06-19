مركز "بروغريس" الروسي يستأنف نشاطه في الصناعات الفضائية

أعلن المدير العام لمركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية، دميتري بارانوف أن المركز عاود نشاطه الصناعي بعد انقطاع جزئي عن العمل استمر فترة من الزمن.

وفي مقابلة مع الصحافة قال بارانوف: "المركز عاد للعمل بشكل طبيعي ابتداء من 15 يونيو الجاري، بعد أن توقفت بعض الأعمال فيه بسبب القيود التي فرضت لمنع تفشي عدوى كورونا".

وأضاف "خلال الفترة التي فرضت فيها إجراءات صارمة في روسيا لمنع تفشي الوباء بقيت بعض مواقع الإنتاج في مركزنا تعمل على تصنيع المنتجات الضرورية لصناعة الصواريخ اللازمة لوزارة الدفاع في البلاد فقط، لكن المركز عاود نشاطه الإنتاجي الكامل اعتبارا من منتصف يونيو".

وأوضح بارانوف في المقابلة على أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق المركز الآن هي حماية موظفيه وأسرهم من أن تنتقل عدوى كورونا لهم، ودعا الجميع في روسيا إلى أن يتعاونوا في سياق الوقاية من المرض.

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وكان مدير المركز قد أشار في وقت سابق إلى أن الإجراءات الوقائية التي فرضت لمنع تفشي الوباء لم يكن لها تأثيرها الواضح على جدول عمل المركز، الذي استمر رغم كل الظروف بتلبية الطلبات الصناعية للحكومة الروسية.

ويعتبر مركز "برورغريس" واحدا من المراكز الروسية الأساسية لصناعات وبحوث الفضاء، وأحد المنتجين الرئيسيين لصواريخ "سويوز" الفضائية الشهيرة التي تعتمد عليها روسيا وعدد من بلدان العالم في إطلاق الأقمار والمركبات إلى مدارات الأرض.

المصدر: فيستي