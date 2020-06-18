وحدة أمريكية قد تكون مصدر البنزول في المحطة الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن ارتفاع مستوى البنزول السام في جو المحطة الفضائية الدولية، قد يكون مصدره مطهر الهواء في إحدى الوحدات الأمريكية.

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وكانت ناسا قد أعلنت قبل أيام عن قياس مستوى البنزول في وحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، بواسطة جهاز أمريكي خاص بتحديد جودة الهواء، وتقرر خلال ذلك عزل القطاعين الروسي والأمريكي عن بعضهما من أجل البحث عن مصدر البنزول.

وتشير ناسا في بيانها المنشور على موقعها، إلى أنه "سوف تثبت مرشحات كربونية في وحدة Unity كمحاولة لتخفيض مستوى البنزول في هواء المحطة". هذه المرشحات موجودة في وحدة BEAM، وسيقوم رواد الفضاء باستبدالها بجهاز تنقية الهواء من الدقائق المجهرية CHIPS في وحدة Unity.

وتضيف ناسا، "سيحل هذا الاستبدال المشكلة التي تكمن في أنه مع مرور الوقت امتص الكربون في جهاز CHIPS كمية كبيرة من البنزول ومواد كيميائية أخرى، ويمكنه الآن إطلاقها إلى خارج المرشحات، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البنزول في جو المحطة".

المصدر: نوفوستي