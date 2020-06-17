الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا عسكريا من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت ناسا، أن القمر الصناعي الصغير Red-Eye-2 لإجراء تجارب لحساب إدارة مشاريع الدراسات الواعدة للبنتاغون، سيطلق يوم 17 يونيو من على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وجاء في موقع الوكالة الرسمي، سيطلق هذا القمر الصناعي الصغير، الموجود حاليا في وحدة Kibo اليابانية، بمساعدة ذراع التحكم الكندية SSRMS.

ويزن القمر الصناعي Red-Eye-2 حوالي 110 كلغم، الذي وصل إلى المحطة الفضائية على متن مركبة الشحن الأمريكية Cygnus في شهر فبراير 2020. ومهمته هي اختبار اتصالات الأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المحطة وتكنولوجيا إدارة النظم الحرارية.

وهذا القمر هو الثاني من مجموعة ثلاثة أقمار من نوع Red-Eye، حيث أطلق القمر الأول في يونيو عام 2019.

المصدر: نوفوستي