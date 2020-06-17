اختبار ناجح للمحرك الصاروخي الأيوني في روسيا

أتم الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بنجاح الاختبار الناري لمحرك "إي دي – 200 كا إر" الأيوني الجديد الذي تولى تصميمه مركز "كلديش" للأجهزة الفضائية .

يذكر أن مبدأ عمل المحركات الأيونية يقوم على تأيين الغازات الخاملة مثل الأرجون الزينون وغيرها وتسريعها بواسطة الحقل الكهربائي.

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ويعتبر هذا النوع من المحركات فعالا جدا لاستهلاكه كمية محدودة من الوقود. لكنها بحاجة إلى طاقة كبيرة لازمة لتسريع الأيونات. وتستخدم تلك المحركات في الوقت الراهن أساسا للتحكم في الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية صغيرة الحجم.

فيما يتعلق بمحرك "إي دي – 200 كا إر" الأيوني الجديد الذي ينتمي إلى أسرة محركات " إي دي – 200" الروسية فتبلغ قدرته 3 كيلوواط. وأظهرت اختباراته أنه يمكن أن ينتج قوة الدفع النوعية حتى 4500 ق.(قوة).

وعلى سبيل المقارنة فإن قوة الدفع النوعية في المحركات الصاروخية العاملة بالوقود الصلب تبلغ 250 ق. أما المحرك العامل بالمزيج بين الأكسجين والهيدروجين فيولد قوة الدفع النوعية 450 ق.

وقام المهندسون أثناء الاختبار الناري بتجربة خوارزميات التحكم في المحرك الذي يتوقع أن يستخدم في الأقمار الصناعية الروسية المحلقة في مدار ثابت وعلى ارتفاع عال فوق سطح الأرض.

المصدر: تاس