روسيا تعلن عن موعد إطلاق صواريخ "روكوت" المعدلة إلى الفضاء

كشف المدير العام لمركز "خرونيتشيف الروسي، أليكسي فوروشكو، عن الموعد الذي ستطلق فيه بلاده أولى صواريخ "روكوت" المعدلة محلية الصنع.

وفي مقابلة صحفية قال فوروتشكو :"من المفترض أن يتم عام 2022 إطلاق أول صاروخ فضائي خفيف من نوع Rokot-M، قامت روسيا بتصنيعه محليا بالكامل، دون الاستعانة بأي مكونات أوكرانية".

وأضاف "بالنظر إلى آفاق تطور قطاع الأقمار الصناعية فإن العملاء المحتملين لصواريخ Rokot-M من المفترض أن يكونوا من مشغلي منظومات الأقمار الروسية والأجنبية، ومن المفترض أن تعتمد على هذه الصواريخ أيضا وكالات الفضاء الوطنية والمؤسسات ومعاهد البحوث العلمية.. مركزنا ينظر إلى هذه الصواريخ كأداة مثالية لإطلاق المركبات والأقمار الصغيرة والمتوسطة إلى مدارات الأرض".

وتعتبر صواريخ Rokot-M الروسية الجديدة نسخة مطورة عن صواريخ UR-100N UTTKH القتالية العابرة للقارات، وزودت بأنظمة تحكم روسية الصنع بالكامل، وبلغت تكلفة تطويرها وفقا للمعلومات المتوفرة نحو 3.4 مليار روبل (نحو 48 مليون دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت ما بين عامي 2000 و2019 واحدا وثلاثين صاروخا تقليديا من نوع "روكوت" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، آخرها كان صاروخا يعتمد على منظومة توجيه أوكرانية، نقل إلى مدارات الأرض 3 أقمار من نوع "غونيتس"، وبعدها تحولت إلى تصنيع صواريخ جديدة من هذا النوع، لكن بمكونات محلية بالكامل.

المصدر: نوفوستي