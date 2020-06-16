رواد الفضاء يخرجون إلى الفضاء المفتوح مرتين في الأسابيع المقبلة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن رائدي الفضاء كريس كيسيدي وروبرت بينكين سيخرجان إلى الفضاء المفتوح مرتين، الأولى في 26 يونيو الجاري والثانية في الأول من يوليو المقبل.

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وأضافت ناسا في بيانها، أن الهدف من خروجهما هو استكمال عمليات تحديث منظومة إمداد المحطة الدولية بالطاقة الكهربائية، التي بدأت عام 2017، وسيقوم الرائدان خلال خروجهما لسبع ساعات، باستبدال العناصر القديمة في المنظومة بأخرى حديثة. ومن ضمن العناصر التي سيتم تبديلها بطاريات النيكل- الهيدروجين، ببطاريات أيون الليثيوم.

ويذكر أن روبرت بينكين ودوغلاص هيرلي وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية في بداية يونيو الجاري على متن المركبة الفضائية "دراغون-2"، وسوف يبقيان هناك لمساعدة الطاقم في حل بعض المشكلات التقنية بما فيها الخروج إلى الفضاء المفتوح، ومن المحتمل أن يمكثا على متن المحطة الدولية حتى نهاية الصيف.

المصدر: نوفوستي