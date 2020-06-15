روسيا تجهز "فوستوتشني" بمنصات جديدة لإطلاق الصواريخ

أعن المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" عن بدء إرسال بعض أجزاء منصات الإطلاق الجديدة التي ستركب في مطار "قوستوتشني" الفضائي.

وقال بيان صادر عن المكتب: "الأجزاء الأولى من منصة إطلاق صواريخ أنغارا الجديدة التي ستركب في مطار فوستوتشني قد أرسلت إلى المطار في القطارات، والجزء الأساسي من المنصة سيرسل عن بحرا في يوليو القادم.. لقد تم الانتهاء من تصميم هذه المنصة واختبار أجزائها".

وأضاف البيان "بعض الأجزاء الصغيرة الحجم من المنصة المذكورة أرسلت في الـ 11 من يونيو الجاري من سيفيرودفينسك نحو فوستوتشني، والأجزاء الكبيرة من المقرر إرسالها بالاستعانة بسفينة بارنتس في يوليو القادم، وعبر ما يسمى بالطريق البحري الشمالي.. ومن المفترض أن يتسلم المطار أجزاء المنصة كاملة قبل نهاية سبتمبر المقبل".

وحول الموضوع قال مدير مركز تشغيل ودعم المرافق والبنى التحتية في "روس كوسموس"، أندريه أوخلوبكوف: "لفد قررنا خوض تجربة نقل أجزاء منصات الإطلاق عبر ما يسمى بالطريق البحري الشمالي، وتبين أن هذه الخطة منطقية وعملية، ولدينا جميع الإمكانيات لتحقيقها".

إقرأ المزيد

وأضاف "أول إطلاق لصواريخ أنغارا من مطار فوستوتشني من المقرر أن يتم عام 2023، وبعدها بعامين تقريبا من المفترض أن تطلق صواريخ Angara-A5 من ذلك المطار لتحمل إلى الفضاء مركبات في رحلات مأهولة".

المصدر: فيستي