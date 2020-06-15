"روس كوسموس" تدرس إمكانية إعادة إطلاق الصواريخ من قاعدة "كورو" الفضائية

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن المؤسسة تدرس إمكانية إعادة إطلاق الصواريخ من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية.

وتبعا للمصادر فإن "روس كوسموس تجري حاليا مفاوضات مع شركة Arianespace بشأن إعادة إطلاق صواريخ سويوز الروسية من قاعدة كورو، والتي ستخصص للرحلات الفضائية التجارية، وذلك بعد أن توقفت عمليات الإطلاق من هذه القاعدة فترة من الزمن لأسباب تتعلق بانتشار جائحة كورونا".

وحول الموضوع قال مصدر مطلع في "روس كوسموس": "المفاوضات جارية حاليا بيننا وبين الجانب الفرنسي حول استئتاف إطلاق صواريخ سويوز من قاعدة كورو، وحول الجدول الزمني لاستئناف الرحلات".

وفي نفس السياق كانت مصادر مطلعة في مجال الفضاء في روسيا قد ذكرت لوكالة نوفوستي أن "إطلاق صاروخ Soyuz-ST-A مع وحدة التعزيز Fregat-M من قاعدة كورو بهدف إرسال قمر Falcon Eye-2 الإماراتي إلى الفضاء من المفترض أن يجري في 17 أكتوبر القادم".

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وكان من المفترض إطلاق القمر المذكور إلى الفضاء أوائل مارس الفائت، لكن العملية تأجلت حينها بعد اكتشاف مشكلات في وحدة Fregat المسؤولة عن وضع القمر في مداره الفضائي المحدد، وبعدها تأجلت جميع عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية بسبب إجراءات الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة "كورو" شهدت منذ عام 2011 ثلاثا وعشرين عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" الروسية، جرت ضمن اتفاقيات أبرمت ما بين شركة Arianespace ومؤسسة "روس كوسموس".

المصدر: تاس