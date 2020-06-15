صاروخ فالكون يحمل إلى الفضاء مجموعة أقمار ستارلينك

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 من مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا وعلى متنه 58 قمرا صناعيا لشبكة الإنترنت.

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وهذا الإطلاق هو التاسع لمجموعات أقمار ستارلينك الصناعية لشبكة الإنترنت، والثالث للمرحلة الأولى للصاروخ.

ويحمل الصاروخ هذه المرة 58 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك، إلى مدار وسطي ارتفاعه 367 كيلومترا، ومنه سترتفع هذه الأقمار ذاتيا إلى مدارها المخصص على ارتفاع حوالي 550 كيلومترا.

وحمل الصاروخ فالكون-9 على متنه إضافة لأقمار ستارلينك ثلاثة أقمار لحساب شركة Planet مهمتها سبر الأرض.

ويذكر أن آخر إطلاق لأقمار ستارلينك كان في 3 يوينو الجاري، ومن المقرر أن تطلق المجموعة العاشرة في نهاية الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي