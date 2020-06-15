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صاروخ فالكون يحمل إلى الفضاء مجموعة أقمار ستارلينك

الفضاء

صاروخ فالكون يحمل إلى الفضاء مجموعة أقمار ستارلينك
Globallookpress NASA/via Globallookpress.com
صاروخ فالكون-9
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 من مطار كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا وعلى متنه 58 قمرا صناعيا لشبكة الإنترنت.

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إطلاق "فالكون-9" إلى الفضاء مع مجموعة أقمار "ستارلينك"


وهذا الإطلاق هو التاسع لمجموعات أقمار ستارلينك الصناعية لشبكة الإنترنت، والثالث للمرحلة الأولى للصاروخ.

ويحمل الصاروخ هذه المرة 58 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك، إلى مدار وسطي ارتفاعه 367 كيلومترا، ومنه سترتفع هذه الأقمار ذاتيا إلى مدارها المخصص على ارتفاع حوالي 550 كيلومترا.

وحمل الصاروخ فالكون-9 على متنه إضافة لأقمار ستارلينك ثلاثة أقمار لحساب شركة Planet مهمتها سبر الأرض.

ويذكر أن آخر إطلاق لأقمار ستارلينك كان في 3 يوينو الجاري، ومن المقرر أن تطلق المجموعة العاشرة في نهاية الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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