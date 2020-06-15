 
مباشر

صاروخ النقل إليكترون ينطلق إلى الفضاء حاملا أقمارا صناعية

الفضاء

صاروخ النقل إليكترون ينطلق إلى الفضاء حاملا أقمارا صناعية
Globallookpress Rocket Lab/via Globallookpress.com
صاروخ إليكترون إلى الفضاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3n6

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل إليكترون وعلى متنه مجموعة أقمار صناعية من مطار فضائي في نيوزيلندا.

إقرأ المزيد
خبير يوضح لماذا صاروخ ماسك يتخلف عن نظائره الروسية
خبير يوضح لماذا صاروخ ماسك يتخلف عن نظائره الروسية

ويشير بيان شركة Rocket Lab ، إلى أن صاروخ إليكترون يحمل إلى الفضاء القمر الصناعي ANDESITE لحساب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض، وثلاثة أقمار صناعية لحساب الإدارة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الفضائية، والقمر الصناعي الأسترالي M2 Pathfinder.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق كان مقررا في 30 مارس الماضي. ولكن بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19" تقرر تأجيله إلى 15 مايو، ومن ثم إلى يونيو 2020.

ويذكر أن أول صاروخ نقل من نوع إليكترون أطلق من مطار نيوزيلندا الفضائي عام 2017، كان فاشلا، وهذا الإطلاق هو الـ 11 من هذا المطار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا