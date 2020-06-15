صاروخ النقل إليكترون ينطلق إلى الفضاء حاملا أقمارا صناعية

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل إليكترون وعلى متنه مجموعة أقمار صناعية من مطار فضائي في نيوزيلندا.

إقرأ المزيد

ويشير بيان شركة Rocket Lab ، إلى أن صاروخ إليكترون يحمل إلى الفضاء القمر الصناعي ANDESITE لحساب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض، وثلاثة أقمار صناعية لحساب الإدارة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الفضائية، والقمر الصناعي الأسترالي M2 Pathfinder.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق كان مقررا في 30 مارس الماضي. ولكن بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19" تقرر تأجيله إلى 15 مايو، ومن ثم إلى يونيو 2020.

ويذكر أن أول صاروخ نقل من نوع إليكترون أطلق من مطار نيوزيلندا الفضائي عام 2017، كان فاشلا، وهذا الإطلاق هو الـ 11 من هذا المطار.

المصدر: نوفوستي