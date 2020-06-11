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وزير إسباني يشيد بقدرات خبراء الفضاء الروس

الفضاء

وزير إسباني يشيد بقدرات خبراء الفضاء الروس
Reuters PH/
الوزير ورائد الفضاء الإسباني، بيدرو دوكي
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أعرب وزير العلوم والابتكار في إسبانيا، بيدرو دوكي، عن إعجابه بالعاملين والمختصين في قطاع الفضاء بروسيا، واصفا إياهم من بين الأفضل في العالم.

وفي مقابلة مع موقع تاس الروسي قال الوزير: "كنت شاهدا على بعض النجاحات التي حققها رواد الفضاء الروس، وأقدر عاليا العلوم الروسية والمجالات الفضائية لهذا البلد، ولدي العديد من الزملاء من رواد الفضاء ومدربي الرواد في روسيا، وأنا على معرفة وثيقة بالعديد من المهندسين العاملين في مؤسستي زفيزدا وإينيرغيا الروسيتين، الخبراء المحترفون في هذه المجالات في روسيا يعدون من بين الأفضل في العالم".

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وحول التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" أضاف دوكي: "في إطار التعاون المشترك ما بين روس كوسموس و ESA تعمل العديد من الشركات الإسبانية والخبراء الإسبان، هذا التعاون يركز حاليا على المواضيع المتعلقة بالرحلات الفضائية المأهولة ومشروع إيكزومارس المخصص لدراسة كوكب المريخ".

وتجدر الإشارة إلى أن دوكي البالغ من العمر 57 عاما هو أول رائد فضاء إسباني،  ولديه العديد من التجارب في مجال الفضاء، وقام بأول رحلة فضائية له عام 1998 على متن مركبة Discovery، وفي أكتوبر 2003 كانت رحلته الثانية على متن مركبة "سويوز- اي إم آ-3" الروسية، أما منصبه في الحكومة الإسبانية فقد تولاه عام 2018.

المصدر: تاس

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