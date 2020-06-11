أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم

أعلنت الخدمة الصحفية للمركز الدولي لبحوث الفلك الراديوية أن المهندسين في أستراليا أكملوا إعداد الموقع الذي سيتم فيه بناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم.

وقال العالم وخبير علوم الفيزياء والفلك التابع للمركز، ستيفين تينغي: "لقد تجاوزنا آخر حاجز تقني رئيسي يفصلنا عن بداية بناء الجزء الأسترالي من تلسكوب SKA، اول مرحلة من مشروع بناء هذا التلسكوب ستستمر حوالي 10 سنوات، وستكلف نحو 1.87 مليار يورو".

وأضاف "من المفترض أن يبدأ التلسكوب رسميا عمله عام 2027، هذا التلسكوب سيتكون من 3000 آلاف صحن لالتقاط الإشارات الراديوية ستدمج جميعا لتشكل هوائيا عملاقا يمتد على مساحة كيلومتر مربع واحد، فكرة هذا التلسكوب ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، وتمت الموافقة على التصميم النهائي له عام 2012".

وأوضح العالم أن الهدف من مشروع هذا التلسكوب هو رؤية النجوم الأولى للكون، والحصول على معلومات للأماكن المحيطة بالثقوب السوداء الكبيرة، ومعرفة طبيعة المادة المظلمة في الكون، وفهم من أين تتولد التدفقات الراديوية السريعة في الطبيعة والتي ما تزال غامضة بالنسبة للعلماء.

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وأشار تينغي إلى أن 3 بلدان هي جنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزلندا كانت تتنافس سابقا للحصول على حق بناء مثل هذا التلسكوب، وتقرر بعدها تقسيم المشروع إلى قسمين، قسم شيد في جنوب إفريقيا تحت اسم MeerKAT وانتهى العمل عليه قبل عامين، والقسم الأسترالي SKA-Low تأخر بناؤه عدة مرات لأسباب مختلفة، لكن عملية تطويره شهدت زخما من جديد في السنتين الماضيتين بعد الانتهاء من بناء MeerKAT الجنوب إفريقي، والذي اشتركت في مشروعه 7 دول.

المصدر: نوفوستي